القباج تفتتح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا (صور)

قامت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور احمد عطا، نائب المحافظ، بافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بمجمع كليات سبرباى لتقديم الخدمات المتكاملة لوزارة التضامن الاجتماعي لكافة المنتسبين للجامعة.

جاء ذلك في حضور الدكتور حمدي شعبان، القائم بعمل نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وعمداء الكليات.

وأشارت الدكتورة نيڤين القباچ، إلى أن افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي، يتم في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة طنطا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت أن الوحدة تهدف لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها أعضا هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتقديم خدمات وبرامج تأهيلية وتثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية وذلك سواء كان الطالب طبيعي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد الدكتور محمود زكي، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي المتميزة في تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية لطلاب الجامعات.

وأوضح أن الوحدة الجديدة تعزز سبل التعاون بين جامعة طنطا ووزارة التضامن لدعم ورعاية الطلاب.