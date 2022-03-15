إحالة 124 موظفا بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب للتحقيق بالدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين وتاركي العمل دون اذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركز تمي الأمديد الأسبوع الماضي.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

هذا وقد تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين..

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 118من العاملين بمركز طب الاسرة بقرية الكمال ووحدة طب الاسرة بمنشأة صبري ابو سالم ووحدة طب الاسرة في قرية البيضاء والمستشفي المركزي بتمي الامديد وكذا وحدة طب الاسرة بقرية كفر الامير، وشمل ايضا عدد 3 من العاملين بمركز شباب قرية الصفا ومركز شباب تمي الامديد كما شمل عدد 3 من العاملين بالإدارة البيطرية وبمجزر تمي الامديد..

وقد وجه محافظ الدقهلية للسادة وكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل علي النحو الموضح بالتقرير المشار اليه