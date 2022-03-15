الأحد.. "مستقبل وطن" يفتتح أولى معارضه الغذائية استعدادًا لشهر رمضان بقنا

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة البدء في تنفيذ معارض السلع الغذائية استعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام.

وأكد محمد عبد السلام، أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي علي مستوي الجمهورية، على أن الحزب يعمل علي كافة الاتجاهات والأصعدة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والمعارض التي تهدف في المقام الأول بتوفير كافة احتياجات المواطن البسيط بأسعار في متناول كافة الأطياف تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمحاربة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

وقال الأمين المساعد لحزب مستقبل بمحافظة قنا، المحاسب هشام قدوس، إن الاجتماع ناقش عمليات البدء في إقامة أكبر سلسلة لمعارض السلع الغذائية بمختلف مراكز المحافظة بأسعار مخفضة عن السوق.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المعرض الأول والأكبر بمنطقة الأحوال بمدينة قنا، بمشاركة الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحافظة قنا ومجموعة كبيرة من أصحاب السلاسل الغذائية وكبار التجار علي أن يتم افتتاحه في 20 مارس الجاري ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.