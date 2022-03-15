سكرتير قنا: اهتمام كبير ببناء القدرات الرقمية للدولة للارتقاء بجودة الخدمات

شارك المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، في بدء فعاليات ورشة عمل ميكنة إدارات المخازن وذلك في إطار خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور جهاد السويدي، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، ومحمود حمدان، مدير المديرية المالية بقنا، وأميمة زكريا مدير مشروع المخازن، وخالد سعيد، ونجلاء صلاح الدين مسئولا الدعم الفني، وسامح أحمد التايه، مسئول تفتيش المخازن بالمديرية المالية بقنا، وعبد الراضي أبو النجا، مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا، ومسئولى إدارات المخازن بالوحدات المحلية والمديرات الخدمية.

وأوضح "الطيبي"، خلال كلمته للمشاركين في الورشة أن تطبيق التحول الرقمى بإدارات المخازن سوف يسهل الإجراءات المخزنية وعملية الحفظ واستخراج للبيانات، وحصر الرصيد الفعلي لمحتويات المخازن، والإحتياجات الفعلية من الأدوات، موجها مسئولى المخازن بضرورة الحفاظ على المواد المخزّنة لديهم من خلال صرف الأدوات والمعدات طبقا لأولوية تخزينها.

وأكد "الطيبي"، أن اهتمام القيادة السياسية ببناء القدرات الرقمية للدولة يُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعَّزز من خطوات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المالي بالجهات الإدارية بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وحسن إدارة المخصصات المالية على النحو الذى يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.