230 طفلا يشاركون في يوم فرنسيسكاني لأقباط أسيوط

أقباط وكنائس
الأب مرقس سليمان
الأب مرقس سليمان الفرنسيسكانيّ
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أُقيم يوم فرنسيسكانيّ لمنطقة أسيوط، وذلك في إطار أنشطة الأزهار والزهيرات الفرنسيسكانيّ، حيث شارك في اليوم عدد من الرعايا، منها: رعية كنيسة انتقال مريم العذراء بدير درنكة، ورعية كنيسة القلب المقدس بمنفلوط، ورعية كنيسة مار جرجس بأبوجبل، فكان إجمالي عدد الأطفال المشاركين نحو 230 طفلا وطفلة.

كما  خُصّص الخدام اليوم تحت إشراف الأب مرقس سليمان الفرنسيسكانيّ لشرح معنى الصوم المقدس وهدفه وأهمّيّته، وكيف نحياه روحيًّا وجسديًّا، وماذا يُعلمنا الكتاب المقدّس عن الصوم ومعناه. وقد تخلل اليوم صلاة القداس الإلهيّ وعدد من الأنشطة والألعاب الهادفة لنمو الأطفال الروحيّ والذهنيّ، فكانت مشاركاتهم فعالة في جو من الفرح والبهجة الفرنسيسكانيّة.

وفي نهاية اليوم شكر الأب مرقس سليمان الفرنسيسكانيّ جميع الخدام المشاركين وأعضاء المجلس لعملهم على نجاح اليوم وتنفيذه بصورة مشرفة.

 

فرنسيس اسيوط المقدس كنيسة مريم العذراء القداس الإلهي مار جرجس صلاة القداس الإلهي الأطفال المشاركين كنيسة مار جرجس
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