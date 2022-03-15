بعد انقطاع 8 ساعات.. عودة الكهرباء لمدينة القرنة في الأقصر

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مدينة القرنة
مدينة القرنة
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عاد التيار الكهربائي مجددًا لمدينة القرنة، غربي الأقصر، بعد انقطاع استمر لمدة 8 ساعات.

وانقطع التيار الكهربائي عن مدينة القرنة، بدءً من السادسة والنصف صباحًا، قبل عودته مجددًا في الثانية والنصف ظهرًا، وذلك لقيام الشركة القابضة للكهرباء بأعمال صيانة في أحد المحطات.

كما انقطعت المياه عن بعض المناطق في مدينة القرنة، تأثرًا بانقطاع الكهرباء، حيث أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى انقطاع الخدمة عن مناطق القرنة الجديدة والرواجح والسيول، خلال اليوم وغدًا من السادسة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وأوضحت شركة الكهرباء، أنه من المقرر انقطاع التيار الكهربي غدًا عن مدينة القرنة من السادسة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا للقيام بأعمال صيانة في ذلك التوقيت.

 

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