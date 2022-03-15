سيناريوهان لمسلسل أسعار الفائدة.. و"المركزي" بين فكي الرحى



وسط توقعات باستمرار ارتفاع التضخم وتشديد السياسات النقدية عالميا، وخاصة بعد اندلاع حربا لم تكن في الحسبان، بات البنك المركزى المصري أمام خيارين كلاهما مر، فإما استكمال سيناريو تثبيت الفائدة ومواجة موجة تضخمية عاتية قد لا يتحمل المواطن البسيط تبعاتها، وإما رفع الفائدة وهو ما يضمن الحد من تزايد معدلات التضخم، ولكنه يحمل في طياته بعض السلبيات التي حاول “المركزى” تجنبها مرارًا.

وتعقد لجنة السياسات النقدية لبالبنك المركزي اجتماعها الثاني خلال 2022، يوم 24 مارس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، حيث يري الخبراء أنه الاجتماع الأصعب للبنك منذ سنوات، خاصة وأنه يأتي في أوضاع اقتصادية متوترة بين التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والحبوب.

وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، قام البنك المركزي بتثبيتها لـ14 شهرًا متتاليين.



طارق عامر بين "فكي الرحى"



يقول إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة المالية، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستكون بين فكي الرحى، إذا أنها مخيرة بين رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم بعد اقترابها من مستهدفات، أو تثبيتها إذا تتخوف من رفعها يؤدي زيادة الفوائدة فوائد الدين وعجز الموازنة.



وتوقع “النمر” أن يكون القرار الأقرب هو التثبيت حتى لا ترتفع قيمة فوائد الديون، موضحا “لو رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار ستكون مضطرة وقتها لزيادتها للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين أكثر من مواجهة التضخم لأن التضخم الحالي ناتج عن عوامل خارجية وليس نتيجة سيولة متوفرة في أيدي المواطنين”.



موجة تضحمية متزايدة



أما عن سيناريو رفع الفائدة والذي بات أقرب من طاولة البنك المركزى، تقول رضوى السويفي من الأهلي فاروس، قراءة التضخم لم ترتفع في العام المالي 2020-2021 لان الشركات كانت تمتلك مخزونات استطاعت من خلالها عدم تحميل المستهلكين الزيادة كاملة في أسعار مستلزمات الإنتاج، ولكن المخزونات الان انتهت وبدأت تستورد بالأسعار العالمية الجديدة؛ لذلك رأينا ارتفاع مستويات التضخم بهذا الشكل.



رفعها قد يصل 1.5%



وتابعت "السويفي"، "لدينا تحديات متأثرة بالأزمات العالمية لأول مرة منذ فترة نشهدها، لذلك نرى أن البنك المركزي قد يضطر لرفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5% خاصة وأن القرار سوف يأتى متأثر بالبنوك المركزي الأخري عالميا على رأسهم الفيدرالي الذي من المتوقع ان يحركون الفائدة."



وأضافت “ نرى أن هذا الرفع سيكون خطوة احترازية للسيطرة على معدلات التضخم قبل شهر رمضان الذي ترتفع فيه معدلات إنفاق المواطنين على شراء السلع”.

وعادة ما تحذو البنوك المركزية في العالم حذو الفيدرالي الأمريكي، في حال تحريك الفائدة سواء بالرفع أو الخفض، كما تستخدم أداة الرفع في السيطرة على التضخم في تحفيز الاستثمار المباشر بينما يتم الإبقاء في حال التوازن الاقتصادي واستقرار مكونات الأداء العام.

فيما توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، أنه إذا ما لجأت الدولة لتحريك الدعم على الخبز سنرى معدلات التضخم عند12-13% بنهاية العام وهو ما يرجح اتجاه المركزي إلى تحريك أسعار الفائدة مابين 250 إلى 300 نقطة هذا العام.

وناشد عبد الوهاب المواطنين بإدراة نفاقاته بشكل جيد وترشيد الإستهلاك واللجوء إلى الشراء الأجل قدر المستطاع والحفاظ على أكبر قدر من السيولة لديه فى أصول وعدم اللجوء لشهادات وودائع بنكية لمدد أكثر من 3- 6شهور نظرا لتوقعاتنا بتحريك أسعار الفائدة أكثر من مره خلال العام الحالى كما أنه ستكون هناك فرص قوية للاستثمار فى أسواق المال حيث ستعانى وقت رفع الفائدة بما يمثل وقت ملائم لتكوين محافظ استثمارية لمدد طويلة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 % لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019 في وقت يشهد العالم تزايدا ملحوظا في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى أكثر من 11 % في مايو 2019، قبل أن يتجه للانخفاض حتى الشهر الجاري.



