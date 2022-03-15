الطائرات تحلق في سماء بني سويف للإحتفال بالعيد القومي (فيديو وصور)

شاركت قاعدة بني سويف الجوية، فى إحتفالات المحافظة بني سويف بالعيد القومي، اليوم الثلاثاء، بعرض نفذه نسور الجو من الطيارين بتحليق طائرات حربية في سماء ساحة الاحتفال، وسط أجواء سادتها البهجة والإعجاب أضفت طابعًا مميزا ونوعيا على الاحتفالية، حيث عبر أبناء بني سويف عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لقواتهم المسلحة لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء المحافظة.

وشهدت إحتفالات محافظة بني سويف بالعيد القومي، عرض فنون قتالية وعروض كاراتيه قدمها مجموعة من الطلاب، ضمن حزمة من الفقرات الفنية، قدمتها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، وشملت أداء أغانى وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التي نظمتها محافظة بني سويف، أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واللواء مدحت الأتربي مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والدكتور محمد عبدالقادر نائب وزير الشباب والرياضة، وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشاركت قاعدة بني سويف الجوية، فى الإحتفالات بعرض نفذه نسور الجو من الطيارين بتحليق طائرات حربية في سماء ساحة الاحتفال، وسط أجواء سادتها البهجة والإعجاب أضفت طابعًا مميزا ونوعيا على الاحتفالية، حيث عبر أبناء بني سويف عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لقواتهم المسلحة لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل أبناء المحافظة.

وتضمنت الاحتفالية حزمة من الفعاليات والتي شملت استعراض مركبات الوحدات المحلية أثناء مرورها أمام المنصة، حيث تم تزيين السيارات بأشهر المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز، حيث حملت سيارة مركز ومدينة بني سويف نموذجًا مجسما للطائرة ميج 21 التي شاركت في حرب أكتوبر وتم إهداؤها للمحافظة لتوضع في ميدان العبور بالمدخل الشمالى للمدينة العاصمة، وسيارة أخرى حملت مجسما لتمثال العبور، الذي قام بنحته الفنان جمال السجيني في عام 1975م.

كما شهدت الإحتفالية عرض سيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي، حاملة مجسما لهرم ميدوم "أحد مكونات شعار المحافظة" الأثر المصري الذي سيظل سر من أسرار الحضارة المصرية القديمة، ثم عرض ثم عرض سيارة مركز ومدينة ناصر حاملة مجسما لمئذنة قرية دلاص الأثرية والتي تعتبر من أندر وأقدم المآذن الإسلامية الأثرية الرائعة بصعيد مصر، خاصة أنها فاطمية الطراز طبقا لعناصرها المعمارية والزخرفية، بجانب مجسم لشكل لدير الأنبا أنطونيوس "مؤسس الرهبنة في مصر والعالم".

ثم عرض سيارة اهناسيا وعليها نموذج مجسم للعجلة الحربية، وتوجد بمدخل المدينة وتشكل لوحة فنية رائعة،وترمز إلى الأهمية الحضارية لاهناسيا، تلتها عرض سيارة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، عليها مجسم لمحطة الكهرباء بغياضة، أحد أهم المشروعات القومية المنفذة بصعيد مصر في عهدالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل بأحدث التكنولوجيات المتاحة عالميا، لتأتي بعدها سيارة حاملة مجسم لمسلة فرعونية، تجسد المكانة التاريخية لمدينة سمسطا التي يوجد بها مقبرتا "أنتي وشدو" من الأسرة الخامسة، فيما حملت سيارة الفشن مجسم لصورة الشيخ طه الفشنى أحد أعلام الابتهالات والتلاوة في مصر والعالم الإسلامي والذي تم وضعه ضمن قائمة ممشى العظماء بالكورنيش السفلي الذي تم افتتاحه اليوم.

جاء ذلك بحضور: “الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء طارق مشهور مديرأمن بني سويف، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة، والشباب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإعلاميين ومراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات”.

احتفالات بني سويف بالعيد القومي

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (1)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (2)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (3)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (4)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (5)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (6)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (7)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (8)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (9)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (10)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (11)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (12)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (13)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (14)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (15)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (16)

احتفالات بني سويف بالعيد القومي (17)