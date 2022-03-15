القنصل العام لمصر بمارسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو تتفقد الجناح المصرى فى معرض “Mipim”

تفقدت السفيرة هايدي سري،القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مارسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو، الجناح المصرى فى معرض Mipim العقارى، بمدينة "كان" الفرنسية.



وأشادت السفيرة بالتنظيم عالى المستوى للمعرض، وكذا بمشاركة الدولة المصرية الفاعلة فى هذا الحدث المهم، عن طريق المشروعات الحكومية، التى تنفذها وزارة الإسكان، وكذا المشروعات التى تنفذها شركات التطوير العقارى الخاصة.



وأكدت القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مارسيليا وجنوب فرنسا وإمارة موناكو، أنها تشعر بالفخر بهذا الإنجاز المصرى الكبير، حيث أحدثت مصر نقلة نوعية كبيرة فى هذا القطاع.

وشرح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، محتويات الجناح المصرى، وقدم نبذة عن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وكذا مشروعات تطوير العمران القائم المختلفة.

