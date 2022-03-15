ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة



استقبل ميناء دمياط 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4406 شاحنات.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25314 طنا تشمل: 8150 طن فوسفات و12100 طن يوريا و7 آلاف طن كسب صويا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و716 طنا تشمل: 7 آلاف و972 طن قمح و7 آلاف و358 طن خشب زان و6 آلاف و760 طن فول و2626 طن ابلاكاش و14 ألف طن سلاج.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1666 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية وهولندا وبلجيكا وهونج كونج وسلوفينيا والصين وألمانيا ونيجيريا وإيطاليا وسنغافورة وسريلانكا وإنجلترا وأمريكا وكرواتيا والهند ومالطا وباكستان، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 70 حاوية مكافئة والترانزيت 1814 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119 ألف طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96 ألفا و737 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، وقطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما قادما من بني سويف.