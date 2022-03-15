ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقبل ميناء دمياط 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4406 شاحنات.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم /الثلاثاء/ أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25314 طنا تشمل: 8150 طن فوسفات و12100 طن يوريا و7 آلاف طن كسب صويا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38 ألفا و716 طنا تشمل: 7 آلاف و972 طن قمح و7 آلاف و358 طن خشب زان و6 آلاف و760 طن فول و2626 طن ابلاكاش و14 ألف طن سلاج.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1666 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والسعودية وهولندا وبلجيكا وهونج كونج وسلوفينيا والصين وألمانيا ونيجيريا وإيطاليا وسنغافورة وسريلانكا وإنجلترا وأمريكا وكرواتيا والهند ومالطا وباكستان، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 70 حاوية مكافئة والترانزيت 1814 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119 ألف طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 96 ألفا و737 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2646 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والمنيا، وقطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدما قادما من بني سويف.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

استياء وغضب في ريال مدريد بسبب فينيسيوس

الزمالك يبدأ حملة كبرى للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل

نجم برشلونة يطلب الرحيل في الصيف

الزمالك يسعى لضم نجم السيلية القطري

مفاجآت مدوية.. كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهتي السنغال

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا

المنتخب يكشف موقفه من أزمة "أبو جبل" مع الزمالك

تصريحات أليجري قبل مواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا