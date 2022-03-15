موانيء البحر الأحمر تتداول 7908 أطنان بضائع عامة و254 شاحنة

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 7908 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و254 شاحنة و15 سيارة. وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان اليوم / الثلاثاء / - أن حركة الصادرات شملت تداول 7436 طن بضائع عامة ومتنوعة و67 شاحنة، بينما شملت حركة الواردات تداول 472 طن بضائع عامة ومتنوعة و187 شاحنة و15 سيارة ملاكي.

وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 96 شاحنة و14 سيارة ملاكي، وغادرته السفينة ندى بحمولة 5700 طن اسمنت تصدير إلى بورسودان.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان، وغادرته السفينتان سيناء وعمان، حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 356 طن بضائع عامة و116 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا، وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1736 طن بضائع عامة، بينما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة.