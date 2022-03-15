موانيء بورسعيد تتداول 32 سفينة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانيء بورسعيد تعمل بشكل طبيعي مشيرة إلى أنها سجلت دخول وخروج 32 سفينة خلال عمليات التداول.

وأشارت الهيئة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.. كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.. ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانيء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانيء.

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