هذه الأوراق المطلوبة للتقديم على منحة إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية

أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، عن فتح باب التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل الحصول على منحة إدارة الأعمال (EMBA) بالجامعة الأمريكية، للذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفيما يلي سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني أبرز الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على منحة ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفق الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالي.

شروط التقديم على منحة إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية

يشترط توافر بعض المواصفات في المتقدمين على منحة الجامعة الأمريكية التي سيتم غلق باب التسجيل للالتحاق بها يوم 31 مارس 2022 وهي كما يلي:

الحصول على 79 درجة في اختبار (TOEFL IBT).

الحصول على 6.5 درجة في اختبار (I ELTS Academic).

يشترط العمل بوظيفة دائمة أو بنظام التعاقد في إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة لمدة لا تقل عن 8 سنوات وتشمل تلك الفترة 5 سنوات في منصب قيادي.

يشترط أن يكون المتقدم متفرغًا ويحصل بذلك على خطاب من جهة عمله، طوال فترة التحاقه بالبرنامج.

– لا يسمح للحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه التقدم.

– يشترط ألا يكون المرشح قد سبق له الاستفادة من البرنامج أو المنح خلال آخر عامين.

كما يشترط أن يكون المرشح مصري الجنسية ولا يحمل البطاقة الدائمة (GREEN CARD).

ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

المستندات المطلوبة

• خطاب تفويض المنسق معتمد ومختوم، ويحتوي على «الاسم – الوظيفة – جهة العمل – البريد الإلكتروني».

* إحضار صورة من الإعلان الداخلي للمؤسسة معتمد ومختوم، بجانب خطاب ترشيح من المؤسسة معتمد ومختوم باللغتين العربية والإنجليزية.

* إحضار كشف بأسماء المتقدمين بالإعلان الداخلي مختوم من المؤسسة، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من المؤسسة (باللغة العربية).

* صورة من الشهادات الحاصل عليها المتقدم مع شهادات تقديرات السنوات الدراسية للبكالوريوس أو الليسانس.

• الشهادة الأصلية للمستوىاللغوي (IELTS)أو (TOEFL IBT).

* صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من موقف التجنيد بالنسبة للذكور.