غرفة أبوظبي تبحث تعزيز آفاق التعاون الاستثماري والتجاري مع وفد أرجنتيني

نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لقاء أعمال مع وفد تجاري من جمهورية الأرجنتين، بهدف رصد آفاق التعاون الاستثماري والتجاري مع الأرجنتين، وتعزيز الشراكات الفاعلة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المُتبادل.

حضر الاجتماع الذي أقيم في مقر الغرفة؛ معالي الدكتور جيراردو زامورا حاكم محافظة سينتياغو ديل إستيرو - رئيس الوفد التجاري من جمهورية الأرجنتين، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة سعيد سلطان بن راشد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الحكومية ورواد الأعمال والشركات في عدد من المحافظات الأرجنتينية من مختلف القطاعات الاقتصادي، وممثلين عن مكتب أبوظبي للاستثمار.

وأكّد سعادة عبدالله محمد المزروعي، في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية الأرجنتينية، لافتًا أنها تستند إلى تاريخ طويل من العمل المثمر والتنسيق المشترك، لا سيما أن الأرجنتين تٌعد شريكًا تجاريًا واستثماريًا مهمّا لدولة الإمارات بمنطقة أمريكا اللاتينية، حيث زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والأرجنتين بين عامي 2016 و2020 من 692 مليون درهم في عام 2016 إلى أكثر من 1 مليار درهم في عام 2020، وأعرب المزروعي عن تطلعه إلى تظافر الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة للسير بالعلاقات الثنائية الاقتصادية نحو مستويات أمثل من التبادلات التجارية والتدفقات الاستثمارية بين أبوظبي والأرجنتين، وبالشكل الذي يرتقي بها إلى مستويات تلبي الطموحات والإمكانات على أوسع نطاق.

كما أشار رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي إلى حرص دولة الإمارات على توفير المنظومات والتشريعات القانونية الملائمة لتهيئة المناخ المناسب للأعمال وتحفيز الفرص الاستثمارية، وهو ما نتج عنه صدارة دولة الإمارات العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا بهذا السياق إلى تربّع دولة الإمارات على عرش ريادة الأعمال، بعد أن حلّت في المرتبة الأولى عالميًا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022. باعتبارها الجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية وهو ما يضاف إلى السجل الحافل بالإنجازات التي حققته دولة الإمارات، وخاصة في تنمية وتطوير قطاع ريادة الأعمال، باعتباره أحد محركات اقتصاد المعرفة المستقبلي وقاطرة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والتنافسية والنمو المستدام.

ولفت في ختام كلمته إلى سعي غرفة أبوظبي لتكثيف جهودها لتسهيل أعمال المستثمرين الأرجنتينيين على امتداد المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي بالشراكة مع الجهات المعنية، فضلًا عن استكشاف السبل المتاحة لتوفير أفضل الفرص للشركات من إمارة أبوظبي والأرجنتين على حد سواء.

من جانبه، قال معالي د. جيراردو زامورا، رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة شمال الأرجنتين وحاكم محافظة سينتياغو ديل إستيرو بأنه منذ إقامة منطقة شمال الأرجنتين كان هناك رؤية طموحة حول البعد الإيجابي الذي ستحققه الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وهو ما أهّلها لتكون أول دولة يقع الاختيار عليها لإقامة علاقات وشراكات استثمارية.

وأضاف " تتنوع الخصائص والإمكانات الاقتصادية في كل محافظة من محافظات شمال الأرجنتين"، لافتًا إلى ما يميّز محافظة سينتياغو ديل إستيرو من إمكانات كبيرة في مجال تصدير الأغذية، وبما يشكّل دافعًا لتطوير آلية تعاون مشتركة مع دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.

ونوه بالدور الحيوي الذي تقوم به وكالة التجارة الخارجية والاستثمار في سينتياغو ديل إستيرو، ذلك لما تقدمّه من دعم كبير لجميع رجال الأعمال الراغبين في تصدير منتجاتهم للعالم، إلى جانب جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الأرجنتين.

من جانب آخر، تعرَّف الوفد الأرجنتيني على العديد من فرص الأعمال المتاحة والواعدة في إمارة أبوظبي، حيث شهد الاجتماع تقديم فيديو استعراضي حول ما يميز البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي وفرص قطاع الأعمال فيها علاوةً على الخدمات التي تقدمها غرفة أبوظبي لبيئة الأعمال، كما قدم مكتب أبوظبي للاستثمار "ADIO" نظرة عامة على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في أبوظبي، وخاصة في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها، وقد أشاد الوفد الأرجنتيني بكم وحجم الفرص التجارية المتوفرة، وهو ما يمكنها من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى العاصمة أبوظبي.

واختتم الاجتماع بإتاحة مجال للقاء الأعمال والتواصل بين المشاركين من أصحاب الشركات والمعنيين لدى الجانبين.