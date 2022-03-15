منصة " دبي الملاحية" تستقبل أكثر من 15 ألف زائر خلال معرض دبي العالمي للقوارب

اختتمت سلطة مدينة دبي الملاحية مشاركتها بمعرض دبي العالمي للقوارب 2022 والذي عقدت فعالياته في دبي هاربر من 9 إلى 13 مارس الجاري وذلك وسط ترحيب وتجاوب أكثر من 15 ألف زائر لمنصة السلطة للاطلاع والتعرف على الخدمات المقدمة وآخر الابتكارات المعروضة في المجال البحري على رأسها خريطة دبي البحرية التفاعلية والتي تعرض لأول مرة ضمن فعاليات المعرض.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن السلطة الملاحية حريصة على تنظيم النشاط البحري في مياه دبي وتقديم العديد من التسهيلات التي لتيسير الإجراءات المرتبطة بأنشطة القطاع الملاحي في الإمارة.. مشيرًا إلى إطلاق حزمة من التسهيلات لصالح اليخوت الأجنبية الزائرة لدعم مبادرة دبي وجهة بحرية شتوية سياحية 2022.

وقال " خصصت سلطة مدينة دبي الملاحية في إطار جهودها بجعل دبي الوجهة البحرية الشتوية السياحية عددًا من الخدمات والتسهيلات لصالح اليخوت الأجنبية الزائرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الإعفاء الضريبي من ضريبة القيمة المضافة والإعفاء من الرسوم الجمركية في حال تم شحن اليخوت إلى دبي مع تقديم خدمة إدخال اليخوت الأجنبية على مدار الساعة وغيرها من التسهيلات التي وفرتها السلطة لأصحاب اليخوت الأجنبية".

وأوضح أن خريطة دبي البحرية التفاعلية والتي تم إطلاقها لأول مرة في المعرض لاقت إقبالًا واسعًا من قبل الزوار حيث يتم من خلال الخريطة التعرف على مناطق الرسو والأنشطة الترفيهية والأماكن السياحية ومناطق رسو السفن التجارية بالإضافة إلى المناطق المحظورة.

واستقطبت منصة سلطة مدينة دبي الملاحية في المعرض أكثر من 15 ألف زائر من مختلف دول العالم والذين أبدوا اهتمامًا بالمبادرات والتسهيلات التي توفرها السلطة لتيسير إجراءات المتعامل وممارسة الأنشطة البحرية.

كما أتاحت السلطة الملاحية من خلال منصتها محفظة متكاملة من الخدمات من بينها إتاحة تسجيل أو تجديد رخص الدراجات المائية الترفيهية /جت سكي/ لمدة عام أو عامين إضافة إلى تفعيل خدمة التفتيش الذاتي لوسائل النزهة البحرية /حتى 12 مترًا/ عن طريق تحميل الصور المطلوبة بشكل إلكتروني كما قدمت منصة السلطة خدمات التجديد الفوري لتصاريح الأنشطة البحرية وتسجيل الوسائل البحرية وترخيص الطواقم من خلال المنصات الرقمية الذكية بمنصة السلطة.

وخلال فترة المعرض استقبل الشيخ سعيد عددًا من الشركاء الاستراتيجيين لسلطة مدينة دبي الملاحية إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين ونخبة من المتخصصين في مجال القوارب واليخوت من داخل الدولة وخارجها حيث تركزت المناقشات حول سبل دعم وتطوير مكانة القطاع البحري في دبي والارتقاء بها وسط المحافل المحلية والعالمية.

كما أكد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية على دور السلطة في تحديد ودراسة مسار المستقبل المستدام للقطاع البحري في إمارة دبي من خلال التركيز على أهداف دولة الإمارات والحفاظ على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية البحرية وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطورًا وتنافسية على مستوى العالم..مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتطوير البنية التحتية البحرية للمياه الإقليمية بالإمارة.

