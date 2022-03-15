إنطلاق معرض" دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2022"

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية اليوم فعاليات "معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2022" الذي تستمر فعالياته حتى 17 مارس الحالي على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة دولية مميزة تشمل 400 عارض من 41 دولة.

ويستعرض الحدث باكورة واسعة من منتجات الأخشاب المخصصة لصناعات البناء انطلاقًا من موضوع استدامة الأخشاب في أعمال البناء الذي يعد من أبرز مواضيع هذه الدورة من المعرض. كما يشهد المعرض عرض ماكينات تصنيع مختلف أنواع المنتجات الخشبية وذلك تلبية لطلب المصانع المحلية والإقليمية.

والتقى الوزير الزيودي بعد مراسم الإفتتاح بممثلين من شركات ألمانية وبرتغالية وإيطالية وكندية وأمريكية وماليزية وبرازيلية وغيرها.

وشهد المعرض عرض مجموعة واسعة من مكائن الأخشاب والآليات الأوروبية والصينية والأميركية وغيرها.

وركّز المعرض في يومه الأول على أهمية الإستدامة في الموارد الخشبية في وقت يشهد قطاع البناء والتشييد تناميًا كبيرًا والذي يرتبط بقطاع الأخشاب بطريقة مباشرة.

وحضر المعرض في يومه الأول التجار والمهندسون والمهندسون المعماريون وصناع القرار من قطاعات البناء والبيئة والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يساهم النمو المستمر في قطاع البناء في الإمارات في زيادة الطلب على منتجات الأثاث الفاخرة. وفقًا للبيانات الصادرة عن معرض دبي الدولي للأخشاب من المتوقع أن تبلغ قيمة سوق البناء والتطوير في الدولة 133.53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 مما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.5 في المائة خلال السنوات الأربع القادمة. وبناءً على ذلك أعرب خبراء في القطاع عن تفاؤلهم بزيادة الطلب على منتجات الأثاث الفاخرة خلال نفس الفترة من 2021 إلى 2026 التي تشهد معدل نمو سنوي بنسبة 2.5 في المائة.

من جانبه قال داوود الشيزاوي رئيس شركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" الجهة التنظيمية للمعرض " يسعدنا الاستجابة الكبيرة الذي حققه المعرض في يومه الأول. وما يميز معرض في هذا العام هو الإضافات النوعية التي شهدها والتي تعزز من فعالياته وتساهم في تحقيق أهدافه مثل جوائز الابتكارات والتميز التي تنظم لأول مرة لتكريم التميز في صناعة الأخشاب بالإضافة إلى برنامج استضافة المشترين وبرنامج الصفقات الشرائية".