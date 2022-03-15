ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 37.9٪ في أول شهرين خلال 2022

قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، توسع بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي إلى 243.7 مليار يوان "38.26 مليار دولار" في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.

ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع التدفق الداخلي بنسبة 45.2 في المائة على أساس سنوي إلى 37.86 مليار دولار.

وأظهرت بيانات من الوزارة أن صناعة الخدمات شهدت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوافدة قفزت بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي إلى 175.7 مليار يوان "27.6 مليار دولار"، في حين ارتفعت صناعة التكنولوجيا الفائقة بنسبة 73.8 في المائة عن العام السابق.

وخلال هذه الفترة، قفز الإستثمار من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق ورابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 27.8 في المائة و25.5 في المائة على التوالي.

وظلت الصين واحدة من أفضل الوجهات الإستثمارية للشركات الأجنبية، حيث أبلغ ما يقرب من 60 في المائة من الشركات الألمانية في الصين عن تحسن العمليات التجارية العام الماضي، في حين تخطط 71 في المائة؜ منها لمزيد من الاستثمار في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة التجارة الألمانية في الصين وشركة خدمات التدقيق الدولية "KPMG"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا.