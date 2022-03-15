ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 37.9٪ في أول شهرين خلال 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

قالت وزارة التجارة الصينية إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، توسع بنسبة 37.9 في المائة على أساس سنوي إلى 243.7 مليار يوان "38.26 مليار دولار" في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.

ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع التدفق الداخلي بنسبة 45.2 في المائة على أساس سنوي إلى 37.86 مليار دولار.

وأظهرت بيانات من الوزارة أن صناعة الخدمات شهدت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الوافدة قفزت بنسبة 24 في المائة على أساس سنوي إلى 175.7 مليار يوان "27.6 مليار دولار"، في حين ارتفعت صناعة التكنولوجيا الفائقة بنسبة 73.8 في المائة عن العام السابق.

وخلال هذه الفترة، قفز الإستثمار من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق ورابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 27.8 في المائة و25.5 في المائة على التوالي.

وظلت الصين واحدة من أفضل الوجهات الإستثمارية للشركات الأجنبية، حيث أبلغ ما يقرب من 60 في المائة من الشركات الألمانية في الصين عن تحسن العمليات التجارية العام الماضي، في حين تخطط 71 في المائة؜ منها لمزيد من الاستثمار في البلاد، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة التجارة الألمانية في الصين وشركة خدمات التدقيق الدولية "KPMG"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

استياء وغضب في ريال مدريد بسبب فينيسيوس

الزمالك يبدأ حملة كبرى للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل

نجم برشلونة يطلب الرحيل في الصيف

الزمالك يسعى لضم نجم السيلية القطري

مفاجآت مدوية.. كيروش يستقر على تشكيل منتخب مصر لمواجهتي السنغال

عاجل.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المريخ في دوري أبطال إفريقيا

المنتخب يكشف موقفه من أزمة "أبو جبل" مع الزمالك

تصريحات أليجري قبل مواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا