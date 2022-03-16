أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت في السوق المحلي أمس، حيث وصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 888 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الذهب في البورصات العالمية مستوى 1957 دولار، وجاءت السعار كما يلي:

أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 761 جنيها للجرام.



عيار 21 سجل 888 جنيها للجرام.



عيار 24 سجل 1014 جنيهات للجرام.



الجنيه الذهب 7104 جنيهات.

وتراجع المعدن الأصفر الذهب بأكثر من 2%، حيث ساعد تراجع أسعار النفط على انتعاش الأصول ذات المخاطر العالية بعد الانخفاضات الحادة التي حفزتها حرب أوكرانيا، كما انخفض أيضًا البلاديوم بنحو 9% يوم الأربعاء ليقود انعكاسًا حادًا في تحركات المعادن النفيسة.

وتراجع البلاديوم، الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات في المحولات للحد من الانبعاثات بنسبة 7.5% إلى 2940.72 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 3440.76 دولار يوم الاثنين مدفوعًا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.