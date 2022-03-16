أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16-3-2022 في السوق المحلي

رصدت "الفجر"، أسعار اللحوم في مصر، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، والتي شهدت استقرارًا سعريًا عند مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة،ووسط تدخل حكومي للسيطرة على الأسعار من خلال المنافذ التابعة للوزارات المعنية.

وسجلت أسعار اللحوم فى مصر، اليوم الأربعاء 16 مارس:

سعر اللحم الكندوز ما بين 160 – 170 جنيها للكيلو

سعر اللحم الضأن 160 – 180 جنيها للكيلو

سعر اللحم الجملي 110 – 140 جنيها للكيلو



سعر اللحم المفروم 130 – 180 جنيها للكيلو

سعر اللحم البيتلو 160 – 180 جنيها للكيلو

سعر الكبدة 150 – 180 جنيها للكيلو

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

وجدير بالذكر، إلى أن سعر كيلو اللحمة البرازيلي بـ 80 والهندي بـ 70 جنيها في معارض أهلا رمضان.

وانطلقت معارض "أهلا رمضان"، أمس، بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافطات المختلفة، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، مثل، الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.