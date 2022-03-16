أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022 في مصر

واصلت أسعار الحديد في مصر تسليم أرض المصنع، استقرارها، اليوم الأربعاء بعد ارتفاعات قوية سجلتها طوال الأيام الماضية متأثرة بزيادة خامات الانتاج، الا ان سعر للمستهلك واصل التذبذب مع استغلال التجار وموزعين الحديد الأزمة حاليا في تخزينه وحجبه عن الاسواق مضاعفه أسعارها على المستهلك.

اسعار الحديد اليوم الاربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢



وأعلنت مصانع الحديد العاملة في مصر اليوم الاربعاء ١٦ مارس اسعارها تسليم أرض المصنع والتي جاءت كالاتي:



سعر طن "حديد عز": ١٧٠٠٠ جنيه.

سعر طن "حديد المراكبي":١٧٥٠٠ جنيه.

و سعر طن "حديد الجارحى" التى تنتجه شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة: بقيمة ١٧٥٠٠ جنيه.

سعر طن "حديد بشاى": ١٦٩٠٠ جنيه للطن.

سعر طن "حديد السويس للصلب": ١٦٩٠٠ جنيه، سعر سعر طن "حديد الجيوشي": اللي ١٦٩٠٠ جنيه.

سعر طن "حديد العشرى": ١٧ ألف جنيه،

سعر طن "حديد المصريين": ١٦ الف جنيه.

ارتفاع أسعار طن الحديد إلى ٢٠ ألف جنيه

وكشف تجار حديد لـ "الفجر" أن هناك فجوة كبيرة بين سعر طن الحديد المعلن من المصانع، السعر الذي يباع به للمستهلك وصلت إلى نسبة ١٧% على الأقل.

وذكر التجار، أن مصانع الحديد أعطت تعليمات مشددة للتجار بعدم تخزين أي كميات في المخازن وطرحها مباشرة للمستهلك، مشيرا إلى أنها قامت بتوزيع الحصص على كل محافظة حسب الاستهلاك حتى لا تخلق عجز في الطلب.

