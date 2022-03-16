سعر الروبل الروسي اليوم الأربعاء 16-3-2022 مقابل الدولار

ارتفع سعر الروبل الروسى مقابل الدولار الأمريكى وذلك على خلفية بدء الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وننشر فيما يلي أخر تحركات العملة الروسية أمام الدولار اليوم الاثنين 14-3-2022 وجاءت كما يلي:

1 دولار الأمريكي = 108 روبل الروسي

1 روبل الروسي = 0.0098 دولار الأمريكي

وبدأت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا عبر الفيديو، الإثنين، في مسعى لاحتواء النزاع الذي تطور إلى هجوم روسي عسكري شامل انطلق أواخر فبراير الماضي.

وقال أحد المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع روسيا، إن الجولة الجديدة تركز على التوصل لوقف إطلاق النار، وسحب القوات، والضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.

وأضاف، إن "موقف أوكرانيا لم يتغير في الإصرار على وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن العلاقات المستقبلية".

وكتب: "مفاوضات الجولة الرابعة حول السلام ووقف إطلاق النار والانسحاب الفوري للقوات والضمانات الأمنية. نقاش صعب"، مضيفا أنه يعتقد أن روسيا "لا تزال تعيش في وهم بأن 19 يوما من العنف ضد المدن الأوكرانية السلمية هو الاستراتيجية الصحيحة".

وتلقي الاقتصاد العالمي ضربة قوية، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد، ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم.

يقول الخبراء إنه "بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، تغيرت العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية وأصبحت الأسواق متشككة إلى حد ما وقلقة بشأن المستقبل".

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان الناشئة بنسبة كبيرة وفي بعض البلدان التي تصارع حاليا مع التضخم، لا سيما في أوروبا الوسطى وأميركا اللاتينية، حيث تحاول البنوك المركزية محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة".

جدير بالذكر أن الروبل الروسي فقد نحو 45% من قيمته بسبب العقوبات المعلنة ضد روسيا.



