أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-3-2022 في الأسواق

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تراجعا في الأسواق اليوم الأربعاء 16-3-2022، وذلك بعد ما أعلن اتحاد الغرف التجارية أن الاسعار في طريقها إلى الانخفاض بعد توفير غرف عمليات لمتابعه حركة سير السوق وشن حملات لظبط الأسواق وظبط المخالفين وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:



أسعار الخضروات:



الطماطم بين 2.25 و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 10و15 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.



أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.