غلق وتشميع مخزنا به 20 طن دقيق بقصد احتكارها بالطالبية

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدى لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق الدورى مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية لضبط المخالفين،مشددا على ضرورة تفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقى الشكاوى الخاصة بالتعاملات فى الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين.



وفى ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية ومديرية التموين من ضبط مخزن يدار دون ترخيص بحى الطالبية بحوزته 20 طن دقيق أبيض فاخر نوعه( استخراج 72% ) معبأ داخل أجولة دون فواتير أو مستندات بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين وتم غلق وتشميع المخزن والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين إلى جانب التحفظ على عدد 4 سيارات تستخدم فى نقل الدقيق.



كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أطفيح بالمرور على المحال التجارية بقرية صول ونزلة ترجم وتم تحرير محضر غلق فرع تجارة الجملة بأطفيح وتحرير 2 محضر عدم إعلان تسعيرة ومحضر عدم وجود شهادة صحية ومحضر إدارة دون ترخيص فى إطار الجهود التموينية الاى تشنها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسعار.