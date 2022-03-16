محافظ القاهرة من سوق العبور: المواطن ليس له ذنب في ارتفاع الأسعار

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المواطن ليس له ذنب فى ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الفترة القادمة تشهد قبولا كبيرا لشراء السلع بسبب شهر رمضان مطالبا التجار بعدم زيادة الأسعار.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة مع تجار سوق العبور وذلك لبحث الاستعداد لشهر رمضان والاطمئنان على توفير السلع الغذائية وذلك بحضور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية دكتور إبراهيم صابر واللواء إبراهيم عوض مساعد سكرتير عام.

وأكد محافظ القاهرة أن سوق العبور به أسعار إرشادية لجميع السلع وفى متناول الجميع، مشددا على التجار المتواجدين بالشوارع بالالتزام بها وذلك لصالح المواطنين.

من جانب آخر أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.