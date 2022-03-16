"أجواء شديدة البرودة ليلا".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأربعاء، حيث يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأجواء شديدة البرودة ليلا.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وفق بيان الأرصاد الجوية:

طقس اليوم يشهد انخفاض فى درجات الحرارة.

طقس اليوم مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

طقس اليوم بارد على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس اليوم مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس اليوم مائل للبرودة على شمال الصعيد

طقس اليوم مائل للدفء على جنوب الصعيد

طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



طقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة لتسجل القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة.

طقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة لتسجل الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات،

انخفاض في درجات الحرارة لتسجل مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة

طقس اليوم مائل للبرودة على سوهاج وتسجل العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات

طقس اليوم مائل للبرودة على قنا وتسجل العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات

طقس اليوم مائل للدفء على أسوان لتسجل العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة

طقس اليوم بارد على سانت كاترين وتسجل العظمى 13 درجات والصغرى 01.