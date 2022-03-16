الغرفة التجارية تعلن انطلاق معرض أهلا رمضان لمدة 15 يوما

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة عن إقامة معرض أهلا رمضان لمدة 15 يوما وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة توفير مستلزمات شهر رمضان للمواطنين وسكان المحافظة بأسعار مخفضة في ظل زيادة الإقبال على شراء المواد الغذائية الرمضانية.



وكشف محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن موافقة اللواء أحمد راشد على خطة الغرفة لتنظيم عدد من المعارض لسكان المحافظة حيث ستقيم الغرفة معرضا رئيسيا على مساحة 2000 متر بشارع فيصل الرئيسي سيضم أكثر من 100 شركة بالإضافة إلى إقامة معارض فرعية في عدة مدن تابعة للمحافظة ومنها العياط والبدرشين والوراق وأوسيم.



وأضاف إمبابى في بيان للغرفة أنه تم الاتفاق مع العارضين على تقديم خصومات وتخفيضات على جميع المنتجات المعروضة تتراوح بين 20 – 30 % وذلك لتخفيف الأعباء المواطنين مع اقتراب الشهر الكريم، مشيرا إلى أن هناك استجابة من العارضين على نسب الخصم الملزمة للجميع.



وأوضح إمبابى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي المحافظة في مقدمتهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للوقوف على خطة عمل المعارض خلال فترة العرض والتي من المقرر أن تمتد ل15 يوما، مشيرا إلى أن المحافظ شدد على ضرورة توفر جميع المستلزمات والسلع الغذائية الرئيسية من ياميش وتمور والألبان وخضروات وفاكهة وولحوم ودواجن وبيض، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي والحكومة بضرورة استقرار الأسواق وضخ كميات من المواد الغذائية تلبى الطلب بما يساهم في خفض الأسعار.



وأشار إمبابى إلى أن الغرفة ستساهم ايضا في تكاليف اقامة معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بأرض المعارض والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والمقرر افتتاحه يوم 24 مارس الجاري.



