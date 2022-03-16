محافظ القاهرة يوزع 10 آلاف كرتونة سلع غذائية بالمرج

أطلق محافظ القاهرة شارة بدء توزيع 250 ألف كرتونة مواد غذائية، على مستوى المحافظة، وبدأ بتوزيع 10 آلاف كرتونة بحي المرج بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم، جولة تفقدية لسوق العبور للتأكد من توافر احتياجات مواطني العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وعقد محافظ القاهرة اجتماع مع تجار السوق مشددا على عدم المغالاة ورفع الأسعار والالتزام بالتسعيرة في البيع، وعدم استغلال أي ظروف تربح.

كما أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.