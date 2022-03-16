السجن 6 سنوات لطالب استدرج طفلة لهتك عرضها بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة بالسجن 6 سنوات للمتهم " أ.و.م" طالب لاتهامه بهتك عرض المجني عليها " ا.ا.ع"

صدر القرار بعضوية كل من المستشار أحمد رضوان ابراهيم والمستشار عصام محمد عبد العزيز والمستشار ياسر نصر صديق وسكرتير الجنايات ممدوح رفعت.

تعود أحداث القضية رقم 11837 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك ببلاغ يفيد قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك توصلت أن المتهم " أ.و.م" طالب تعرف على المجني عليها " ا.ا.ع" 15 سنة مقيمة محافظة المنوفية أثناء تواجدها بمنطقة الانفوشي وطلبت منه البحث عن منزل لها بالإيجار للإقامة به فطلب منها الذهاب برفقته إلى منزلة لحين توفير مسكن لها وأوهما بتواجد والدته في الشقة فذهبت برفقته وعند وصولها لم تجد والدته وفاجأها أثناء وجودها داخل إحدى الغرف وطرحها أرضا وحسر عنها ملابسها وهتك عرضها بالقوة وعند عودتها أبلغت عن المتهم وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.