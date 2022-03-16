تراجع استثمارات السعودية بسندات الخزانة الأمريكية 11.6%

سجلت حيازة المملكة العربية السعودية بسندات الخزانة الأمريكية انخفاضًا بنحو 11.6% بنهاية شهر يناير 2022 على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 15.7 مليار دولار عن ملكيتها في الشهر المماثل من العام الماضي.

وتراجعت حيازة المملكة بالسندات؛ وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، إلى 119.4 مليار دولار بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 135.1 مليار دولار في نهاية الشهر المماثل من عام 2021.

وعلى أساس شهري، واصلت المملكة زيادة حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الثاني على التوالي؛ لترتفع بواقع 400 مليون دولار عن قيمتها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021 والبالغة 119 مليار دولار؛ لترتفع خلال الشهر بنسبة 0.3%.

يذكر أن السعودية، مع بداية تفشي جائحة كورونا "كوفيد-19"، خفضت ملكيتها في السندات الأمريكية بشكل حاد اعتبارًا من شهر مارس/ آذار 2020 بواقع 25.3 مليار دولار، وبانخفاض 13.7% عن الشهر السابق (فبراير/ شباط) والتي كانت تبلغ بنهايته 184.4 مليار دولار؛ لتسجل أدنى مستوياتها في عام 2020 خلال مايو/ أيار بواقع 123.5 مليار دولار.

وواصلت المملكة تقليص ملكيتها لتصل لأدنى مستوياتها في العام 2021 خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني والتي ظلت خلالهما عند مستوى 116.5 مليار دولار.

وحلت السعودية في المرتبة الـ 17 عالميًا بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2022؛ والتي تصدرتها اليابان بقيمة 1303.1 مليار دولار (1.303 تريليون دولار)، يليها الصين باستثمارات تبلغ 1060.1 مليار دولار (1.060 تريليون دولار).

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت السعودية في مقدمة أكبر المستثمرين بالسندات الأمريكية؛ يليها الكويت باستثمارات تبلغ 50.6 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ26 عالميًا، ثم الإمارات باستثمارات 44.8 مليار دولار (المرتبة 29 عالميًا).

وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 7.49% بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2022 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 533.7 مليار دولار.

ووصلت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية إلى 7661.7 مليار دولار (7.661 تريليون دولار) بنهاية شهر يناير 2022، مقابل 7128 مليار دولار (7.128 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2021.