"أوبك" تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال 2022



توقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الصادر أمس، أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارات في عام 2022، مدعومًا بالسياسة المالية القوية تجاه القطاع الخاص والتعافي في قطاع الخدمات بعد جائحة "كوفيد-19".

وذكر التقرير أن تحسن قطاع السياحة وزيادة الدعم الحكومي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام، أدى إلى دعم قوي للأنشطة الاقتصادية الخاصة غير النفطية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات الإماراتي ارتفع من 54.1 في شهر يناير إلى 54.8 في فبراير الماضي، مشيرًا إلى نمو ناتج القطاع الخاص بقوة وسط انتعاش الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل 4.2% خلال 2022 مع نمو 3.9% للناتج غير النفطي.

وتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد الإمارات معدل نمو يصل إلى 4.6% خلال 2022.