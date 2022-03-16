نفط عُمان يرتفع 2.5 دولار للبرميل بالعقود الآجلة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو / أيار القادم، بواقع 2.54 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو / أيار، ارتفع إلى 102.54 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 100 دولارًا.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو / حزيران المقبل 99.02 دولار للبرميل، بارتفاع 3.52 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 95.5 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم أبريل / نيسان القادم، بحلول الساعة 9:05 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.92 بالمائة، ليصل إلى 98.29 دولار للبرميل، رابحًا 1.85 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم مايو / أيار بنسبة 2.57 بالمائة، ليصل إلى مستوى 102.48 دولار للبرميل، بمكاسب 2.57 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

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