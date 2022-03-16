برميل النفط الكويتي يتراجع 10 دولارات



تراجع سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات أمس الثلاثاء بواقع 10.01 دولار؛ وذلك حسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي في تعاملات الأمس 102.42 دولار للبرميل، مقابل 112.43 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي قد أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.75 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 مارس 2022.

وكشف التقرير الشهري المنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ارتفاع إنتاج الكويت النفطي في الشهر الماضي بـ32 ألف برميل يوميًا إلى 2.610 مليون برميل يوميًا، وارتفع إنتاج المنظمة بنحو 440 ألف برميل يوميًا إلى 28.473 مليون برميل.

وعند تسوية تعاملات الأمس، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 6.5% عند 99.91 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 6.4% إلى 96.44 دولار