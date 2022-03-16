الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط شركات التعدين





انخفضت سوق الأسهم الأوروبية اليوم وقادت الخسائر أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية بينما يفاقم تصاعد المخاوف حيال قفزة في الإصابات بفيروس كورونا في الصين التوتر قبيل زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة بعد صعوده في الجلستين السابقتين عندما عززت آمال بتقدم في محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا المعنويات.

وهبطت أسهم شركات التعدين 2.1 بالمئة في حين تراجعت أسهم شركات النفط والغاز 0.1 بالمئة مع هبوط أسعار الخام أكثر من سبعة في المئة وتراجع المعادن الصناعية بفعل مخاوف حيال الطلب من المستهلك الرئيسي الصين في أعقاب قفزة في الإصابات بكوفيد-19.

وإلى جانب الأنباء السلبية من الصين، من المتوقع أن يطلق البنك المركزي الأمريكي دورة زيادات للفائدة غدا الأربعاء بزيادة قدرها 25 نقطة أساس.

ومن المنتظر أيضا أن يرفع بنك انجلترا المركزي تكاليف الاقتراض يوم الخميس.

وأظهر مسح أن ثقة المستثمرين الألمان عانت هبوطا قياسيا في مارس آذار بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية على روسيا.