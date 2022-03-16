عوائد سندات الخزانة الأمريكية تسجل أعلى مستوياتها في عامين



ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام قبيل إعلان متوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا عن أول زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.894 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، فيما قفزت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.169 بالمئة، وهي الأعلى منذ يونيو 2019.

واتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 30 نقطة أساس.