"شخصيات فيومية أثرت في الحركة الوطنية" بثقافة الفيوم

برعاية أ. د.ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أقام فرع ثقافة الفيوم التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان عدد من الأنشطة الفنية والثقافية.

حيث احتفلت مكتبة الفيوم العامة بالتعاون مع مدرسة أبو السعود الابتدائية ومدرسة محمد معبد الابتدائية بعيد الفيوم القومى بدأت الاحتفالية بمحاضرة بعنوان "أعلام الفيوم" حاضرتها رضا محمد تم تعريف الأطفال بأعلام الفيوم من الشخصيات الوطنية مثل أحمد وإلى سفير مصر بالدنمارك وصوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب على لطفى رئيس وزراء مصر وغيرهم، والجانب الفني الفنان يوسف وهبي، الملحن الكبير زكريا احمد، وفي مجال الرياضة الكابتن الراحل محمد عبد الوهاب وغيرهم من الشخصيات التي أثرت في الحياة داخل مصر، إلى جانب ورشة فنية للمدرب اسلام سيد والمدربة هناء عطية تم عمل مجموعة متنوعة من اللوحات، ومن جانب آخر نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة أشغال فنية لعمل شكل فني من الفوم الملون بمناسبة عيد الفيوم القومي عبارة عن مجموعة من الأشكال المختلفة كالسواقي والنخيل وأبراج الحمام، ال جانب عرض فنى لعرائس الماريونيت للفنان شريف اللاهوني واستعراض وفقره الساحر وفقرة الاراجوز مع عرض مواهب الأطفال.



فيما عقدت المكتبة العامة ببيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "النمو السكاني وتأثيره علي التنمية الاقتصادية" لرمضان ابراهيم عضو مجلس إدارة نادي أدب بيت ثقافة اطسا وتحدث عن الزيادة السكانية وتأثيره في عرقلة الاقتصاد، كما عقد قسم الطفل ايضا محاضرة بعنوان "دور شعب الفيوم في مواجهة الاستعمار" بمناسبة عيد الفيوم القومي حاضرتها نجاة شعبان تحدثت عن الشخصيات الفيومية التي ساهمت في الحركة الوطنية بالفيوم وأوضحت عن سبب اختيار يوم ١٥ مارس للاحتفال بعيد الفيوم القومي.



استقبلت مكتبة جرفس الفرعية مدرسة جرفس الابتدائية وتم عمل جلسة حوارية بعنوان "معالم الفيوم الهامة" حاضرتها رضا محمد إلى جانب ورشة فنية تضمنت رسم وتلوين لوحات جمالية تعبر عن معالم الفيوم السياحية، فيما عقدت مكتبة قلمشاه الفرعية جلسة حوارية بعنوان "صحتك في تنظيم أسرتك" حاضرتها ايمان على رائدة ريفية بالوحدة الصحية قلمشاه وتحدثت بأن تنظيم هو فتره بين الطفل والطفل الآخر من أجل صحة الأم وصحة الطفل مع اختيار الوسيلة الأنسب والأصلح ومنها وسائل مؤقتة ووسائل طويلة الأمد مثل حبوب منع الحمل، اعدت ايضا مكتبة منية الحيط الفرعية جلسة حوارية بعنوان "معالم الفيوم السياحية" اداره احمد الجرداوي وأوضح خلالها المعالم السياحية بالفيوم وتحدث عن بعض الشخصيات الوطنية في الفيوم.