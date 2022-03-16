التموين: تأجيل جلسة فض مظاريف مناقصة استيراد الدواجن المجمدة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تأجيل جلسة فض المظاريف لمناقصة استيراد الدواجن المجمدة وأفخاذ الدواجن المجمدة رقم 1 لسنة 2021/2022 لتصبح يوم الاحد الموافق 20 مارس الحالي بدلا من يوم الخميس 17 مارس الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أنه تم تعديل فترات الوصول لتصبح فترتين الأولى من 1 إلى 30 ابريل المقبل والثانية من 1 إلى 31 مايو المقبل، وباقي الشروط والمواصفات وفقا لكراسة الشروط المتاحه بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.

يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية قد طرحت مناقصة لاستيراد 1000 طن للدواجن الكاملة و500 طن لافخاذ الدواجن في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
 

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