ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و336 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 792 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2518 حاوية مكافئة.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم الأربعاء - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2655 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأسيوط، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122 ألفا و957 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92 ألفا و974 طنا.. مشيرة إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات 373 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، فواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الأردن، السعودية، هولندا، بلجيكا،هونج كونج، سلوفينيا، الصين، ألمانيا، سنغافورة، سريلانكا، أمريكا، فيتنام، الهند، وباكستان.

وأشارت إلى أن الصادرات بلغت 27 ألفا و600 طن، شملت 4 آلاف و200 طن فوسفات، 23 ألفا و400 طن يوريا، كما بلغت الواردات 43 ألفا و755 طنا، تضمنت 10 آلاف و2 طن قمح، 782 طن خشب زان، 5 آلاف و700 طن فول، 3 آلاف و212 طن ابلاكاش، و14 ألف طن سلاج، و10 آلاف و59 طن حديد.