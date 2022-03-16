نائب محافظ أسوان يشهد توقيع 5 عقود بين جهاز المشروعات والجمعيات الأهلية (صور)

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بحضور مراسم توقيع 5 عقود بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و4 من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة بنطاق قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة كمرحلة أولى، وذلك بتمويل 68.4 مليون جنيه بهدف زيادة مستوى الدخل لـ 2500 أسرة.



ويأتي ذلك فى إطار سعى الدولة لتفعيل جميع محاور العمل، ومنها المحور الاقتصادى ورفع المستوى المعيشى لأهالى القرى المستفيدة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ".



قام بتوقيع العقود نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للإقراض المتناهى الصغر بالجهاز، ورؤساء مؤسسة تنمية الأسرة المصرية وجمعيات رجال الأعمال وأم القرى وأم شلبانة.



وقد حضر أيضًا مراسم التوقيع اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، وإبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان، ومحمد يوسف، مدير مديرية التضامن الاجتماعى.



من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية أن توقيع بروتوكول التعاون يجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع المجتمع المدنى للارتقاء بالمستوى المعيشى والاقتصادى والاجتماعى لمواطنى قرى حياة كريمة، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المالية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة الدخل الاقتصادى للأسر المستهدفة.



وقال إنه من يوليو القادم سيتم إدراج قرى مركزى أسوان ودراو لتعميم الاستفادة من خدمات المحور الاقتصادى لأهالى هذه القرى، خاصة فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع مراكز المحافظة الخمس للمبادرة الرئاسية.



في سياق متصل شهد نائب محافظ أسوان فعاليات البرنامج التدريبى لرفع كفاءة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر والواقع بنطاق قرى مبادرة "حياة كريمة" الذى نظمه جهاز تنمية المشروعات لـ 25 جمعية أهلية من أجل رفع القدرة المؤسسية والفنية والمالية لهذه الجمعيات لإمكانية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلالها، حيث يشمل التدريب برامج التمويل والتدريب والتأهيل والتفويض وتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي داخل قرى حياة كريمة.



فيما أوضح إبراهيم عبد اللطيف أن الجهاز قام بتنفيذ المحور الاقتصادى وضخ التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل قرى المبادرة الرئاسية بمراكز إدفو وكوم أمبو وإدفو بإجمالي 3113 مشروعا بقيمة 100 مليون و280 ألف جنيه، استفاد منها 5336 شابا وفتاة، وذلك فى الفترة من يناير 2021 وحتى نهاية فبراير 2022.



وأشار إبراهيم عبد اللطيف إلى أنه بالنسبة للخدمات غير المالية المقدمة من الجهاز فى نفس الفترة، فقد تمثلت فى خدمات الشباك الواحد التي استفاد منها 277 حالة سواء للتراخيص النهائية والمؤقتة، وتوفيق الأوضاع، وشهادات التصنيف والمزايا والبطاقة الضريبية، بجانب تنفيذ 14 ندوة تعريفية وتقديم خدمة معلومات وتوفير دراسات الجدوى الاسترشادية لـ 50 مشروعا، مع تقديم خدمات تسجيل الموردين والتكامل بين المشروعات، وترشيح مشروعات للاشتراك في المعارض المختلفة بإجمالي 13 مشروعا.

نائب محافظ أسوان يشهد توقيع 5 عقود بين جهاز المشروعات والجمعيات الأهلية

نائب محافظ أسوان يشهد توقيع 5 عقود بين جهاز المشروعات والجمعيات الأهلية

نائب محافظ أسوان يشهد توقيع 5 عقود بين جهاز المشروعات والجمعيات الأهلية

نائب محافظ أسوان يشهد توقيع 5 عقود بين جهاز المشروعات والجمعيات الأهلية