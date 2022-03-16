60 % حجم الاكتفاء الذاتي في مصر من البتلو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال الدكتور حسام عبد الرازق مسئول خدمات الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة إن المشروع القومي للتلو وصل إلى تحقيق 60% من الاكتفاء الذاتي وارجع ذلك إلى المتابعة المستمرة من وزارة الزراعة لصغار المربين بالاضافة إلى التيسيرات التي تم منحها للمراة المعيلة وشباب الخريجين واعفائهم من الشرط القانوني لعمليات الاقراض وهو وجود سجل تجاري ،


وذكر في لقاء مع الاعلامية جيهان فوزي في برنامج – ملفات – على شاشة التليفزيون المصري ان المشروع القومي لاحياء البتلو احد المشروعات القومية الداعمة للثروة الحيوانية الذي ساهم بنسبة كبيرة في تأمين اللحوم الحمراء.


واشار إلى ان المشروع مناسب جدا لصغارالمربين والمرأة المعيلة وهناك تيسيرات لصغار المربين للاستفادة من المشروع حيث كان الحد الاقصى للتمويل 20 راس وفي شهر نوفمبر الماضي تمت الموافقة على زيادة عدد الرؤوس دون الحصول على تراخيص تشغيل لعدد 50 رأس وتم اضافة من 3 إلى 15 رأس حاليا كجزء من المشروع.


ولفت إلى ان المشروع القومي للبتلو ينقسم إلى شقين بتلو محلي وبتلو مستورد واشار إلى إنه كان يتم تمويل صغار المربين في البتلو المحلي بمبلغ 10 الاف جنيه للشراء و5 الاف جنيه للتغذية والبتلو المستورد كان يتم تخصص 15 الف جنيه لشراء الرؤوس و5 الاف للتغذية.


واشار إلى ان الاشتراطات للحصول على قروض البتلو هو التقدم إلى اقرب فرع لبنك زراعي أو جمعية زراعية ويتم عمل ما يسمى بالمعاينة الثلاثية وفيها عضو ممثل للثروة الحيوانية والداجنة وعضو ممثل عن الهيئات البيطرية وعضو ممثل عن البنك وخلال المعاينة يتم دراسة المكان واستيفاءه لاشتراطات الامن بالنسبة للحظائر ثم يتم عملية التمويل.

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