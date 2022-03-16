موانئ البحر الأحمر تتداول 3908 أطنان بضائع و396 شاحنة



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 3 آلاف و908 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، و396 شاحنة، و21 سيارة.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادرات شملت تداول 1581 طن بضائع عامة ومتنوعة، و338 شاحنة، و15 سيارة ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول 2327 طن بضائع عامة ومتنوعة و58 شاحنة و6 سيارات ملاكي.

وغادر ميناء سفاجا السفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 102 شاحنة و8 سيارات ملاكي، والسفينة "الحرية" 64 شاحنة، والسفينة "دليلة" بحمولة 110 شاحنات و7 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينين "سيناء" و"عمان"، وغادرت السفينتان "سيناء" و"عمان"، حيث تم استقبال 58 شاحنة بحمولة 238 طن بضائع عامة و6 سيارات ملاكي، وتصدير 62 شاحنة بحمولة 1581 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة ئصخ غصآء بحمولة 2089 طن من مادة البروبلين قادمة من الإمارات.