موانئ بورسعيد تتداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضاع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،في بيان اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن أخرى، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينتا حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، مؤكدة أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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