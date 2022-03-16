انطلاق الحملة القومية الاولى للتحصين ضد الحمي القلاعية



انطلقت أمس الحملة القومية الاولى لعام 2022 لتحصين المواشي ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ان الهدف من الحملة هو الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة مشيرا إلى أنه في أول أيامها تم تحصين 158 ألف و787 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 86 ألف و291 رأس أبقار، 46 ألف و846 رأس جاموس، 24 ألف و466 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز".

وتحصين 157 ألف و167 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 84 ألف و941 رأس أبقار، 46 ألف و846 رأس جاموس، 24 ألف و196 رأس أغنام، 1184 رأس ماعز.

وأضاف محمود أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنفيذ العديد من الحملات خلال العام لتحصين المواشي مناشدا السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.