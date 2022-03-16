تعاون بين مصرف الإمارات وبنك موريشيوس المركزيين

وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك موريشيوس المركزي أمس، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الإشرافية في المجالات المشتركة.

وتضمنت المذكرة أربعة مجالات رئيسية، شملت التعاون في مجالات الرقابة، وتبادل المعلومات الإشرافية، وتطوير الجوانب المتعلقة بالقضايا المالية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب والمساعدات الفنية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي هارفيش كومار سيغولام، محافظ بنك موريشيوس المركزي.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيقوم مصرف الإمارات المركزي وبنك موريشيوس المركزي، بتبادل المعلومات خلال عمليات الترخيص والإشراف المستمر على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في كلا البلدين، سعيًا لتحقيق إشراف فعّال عبر الحدود، مع الحفاظ التام على سرية المعلومات.

كما سيعمل الطرفان على تقوية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير استقرار الأنظمة المالية، وأداء وتطوير نظم الدفع والمقاصة والتسوية، والابتكار الرقمي في الخدمات المالية بما فيها العملات الرقمية للبنوك المركزية وحلول التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والأمن السيبراني، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وتعليقًا على التوقيع، صرّح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي قائلًا: "نسعى في مصرف الإمارات المركزي إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا الإقليميين، بما فيهم بنك موريشيوس المركزي، لتحقيق الأهداف المنشودة المشتركة في مجالات تعزيز الإشراف والرقابة، وتبادل المعلومات المالية والمصرفية الأخرى، والتي من شأنها أن تعزز مصالح الطرفين لحماية أنظمتنا المالية".