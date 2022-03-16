"أوبك" تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات خلال 2022

توقع التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الصادر أمس، أن يتسارع النمو الاقتصادي في الإمارات في عام 2022، مدعوما بالسياسة المالية القوية تجاه القطاع الخاص والتعافي في قطاع الخدمات بعد جائحة "كوفيد-19".

وقال التقرير: "أدى تحسن قطاع السياحة وزيادة الدعم الحكومي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى دعم قوي للأنشطة الاقتصادية الخاصة غير النفطية".

وأضاف: "ارتفع مؤشر مديري المشتريات الإماراتي من 54.1 في شهر يناير إلى 54.8 في فبراير الماضي"، مشيرًا إلى نمو ناتج القطاع الخاص بقوة وسط انتعاش الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر.