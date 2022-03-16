تعرف على أماكن بيع السلع وياميش رمضان بأسعار مخفضة

اتخذت الدولة العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين وضبط الأسواق وتوفير العديد من الاحتياجات، مع اتجاه عدد من التجار لرفع الأسعار دون داعي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مختلف المنتجات والسلع الغذائية خلال الفترة الماضية.

وهناك العدد من الأماكن والجهات التي يمكن اللجوء إليها لشراء السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وهو ما سنستعرضه لكم خلال السطور التالية:-

أماكن تبيع السلع بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الداخلية عن انطلاق المرحلة الـ22 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك، وذلك تيسيرًا على الناس، حيث انطلقت المبادرة أمس وتستمر حتى 13 أبريل.

مبادر كلنا واحد.. تخفيضات تصل إلى 60%

وتنطلق المبادرة بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بإجمالي 993 فرعًا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

ويمكن الاستفادة من المبادرة التي تشمل عددًا من فروع السلاسل التجارية الكبرى مثل «أولاد رجب - خير زمان - عبدالله العثيم - كارفور- العابد- المحلاوي- أوسكار- خير بلدنا- راية ماركت- أسواق فتح الله- الفرجاني- هايبر الشرقية- إسبنس- كازيون- الشرق- أكسبشن- هايبر بلس- مول القاهرة- النساجون الشرقيون- جولدن مان هاوس- تاي هاوس».

معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل إلى 30%

كما يقدم معرض أهلا رمضان الذي يقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وأماكن أخرى بمختلف محافظات مصر، السلع والمنتجات وياميش رمضان بتخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% و30%، وفق تصريحات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي.

منافذ وزارة الزراعة.. تخفيضات تصل إلى 50%

وتيسيرًا على المواطنين أيضًا، تطرح منافذ وزارة الزراعة، العديد من السلع والمنتجات والأغذية المختلفة بتخفيضات من 25 لـ30% بكل الفروع والمنافذ، كما يصل التخفيض على بعض منتجات ياميش رمضان وعسل النحل إلى 50%، ويبدأ كيلو اللحوم المجمدة من 65 جنيهًا ليصل إلى 110 جنيهات للحوم البلدي.