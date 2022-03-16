زعماء الاتحاد الأوروبي يدعمون إعادة ملء مخزونات الغاز على وجه السرعة للشتاء القادم

جاء في مسودة بيان لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد الأسبوع القادم أن زعماء الاتحاد سيقولون إنه يجب على التكتل المؤلف من 27 دولة أن يبدأ على الفور إعادة ملء مخزوناته من الغاز للاستعداد للشتاء القادم، بينما يسعى لكبح اعتماده على الوقود الأحفوري من روسيا.

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية زعماء دول الاتحاد للموافقة الأسبوع الماضي على إنهاء تدريجي لاعتمادهم على الوقود الأحفوري الروسي، بما يشمل زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وتسريع تطوير الطاقة المتجددة.

لكن الاستغناء الكامل سيستغرق سنوات، ولهذا فإن دول الاتحاد الأوروبي تخطط أيضًا لإجراءات لتخفيف انقطاعات محتملة للإمدادات من روسيا التي تقدم 40% من حاجات الاتحاد الأوروبي للغاز و20% من وارداته النفطية و46% من واردات الفحم.

وشهدت أسعار الوقود في أوروبا ارتفاع كبير منذ بداية الحرب، مما دفع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي للاتفاق على دعم أسعار الوقود للأسر وتقديم مساعدة للشركات المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب.

وقالت المسودة، التي اطلعت عليها رويترز، للقمة التي ستعقد في24 و25 مارس "إعادة ملء مخزونات الغاز في أرجاء الاتحاد ينبغي أن تبدأ الآن. الدول الأعضاء والمفوضية ستنسقان بشكل عاجل الإجراءات الضرورية لضمان مستويات كافية لمخزونات الغاز قبل الشتاء القادم."

وستقترح المفوضية الأوروبية قواعد بحلول الشهر القادم تلزم دول الاتحاد الأوروبي بأن تضمن بشكل جماعي أن تكون خزانات الغاز مملوءة بنسبة لا تقل عن 90% بحلول أول أكتوبر من كل عام.