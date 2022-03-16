مصرف الإمارات المركزي يرفع سعر الأساس 25 نقطة أساس

قرر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي إنه قرر الإبقاء على سعر اقتراض السيولة قصيرة الأجل منه لشتى التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويأتي ذلك القرار بعد قيام الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنفس المقدار في وقت سابق اليوم.

كما قام أيضًا اليوم الأربعاء بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي برفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية.