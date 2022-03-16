النفط ينخفض بفعل المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وبيانات المخزونات الأمريكية

هبطت أسعار النفط للجلسة الخامسة في 6 جلسات اليوم الأربعاء في رد فعل للمتعاملين على آمال بتقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

وتشهد سوق النفط تقلبات حادة منذ نحو أسبوعين وجرى تداول الخامين القياسيين كليهما على مدار الثلاثين يومًا الماضية في نطاق هو الأوسع من أي وقت منذ منتصف 2020.

ولم يختلف الحال اليوم، إذ جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في نطاق 6 دولارات، بين 97.55 دولار و103.70 دولار قبل أن يسجل عند التسوية 98.02 دولار، منخفضًا 1.9%

وأنهت عقود خام تكساس الوسيط الجلسة منخفضة 1.5% عند 95.04 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة بلغت 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كان من المتوقع أن تنخفض.

من جهة أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء، إن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية أبريل في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إنها تتوقع خفضا في إجمالي الصادرات يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا، يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميًا منها والمنتجات مليون برميل يوميًا.

ورفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، لكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على مسار سوق النفط.