مكتب تمثيلي جديد لموريشيوس في مقر غرف دبي

افتتحت موريشيوس اليوم مكتبًا تمثيليًا لها في مقر غرف دبي لدعم الاستثمارات الثنائية وتعزيز التبادل التجاري المشترك والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين موريشيوس ودبي بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

ويأتي افتتاح المكتب كثمرة للتعاون المشترك بين غرف دبي ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس حيث سيلعب المكتب الجديد دورًا مهمًا في ترسيخ أسس التعاون الاقتصادي وتفعيل قنوات الحوار والشراكات الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى موريشيوس واسقطاب الاستثمارات من موريشيوس إلى دولة الإمارات.

وجاء افتتاح المكتب التمثيلي لموريشيوس على هامش زيارة فخامة بريثفيراجسينغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس إلى الغرفة حيث شهد فخامته بحضور معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس لتوحيد الجهود ودعم الشراكات الاقتصادية.

ونصت مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب غرف دبي حسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي وأماسيفاين بونوسامي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس على تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات متنوعة تشمل الخدمات المالية وتقنية المعلومات والصناعة والرعاية الطبية والطاقة المتجددة وتطوير العقارات والاقتصاد الأزرق وتبادل الخبرات والمعارف وخلق قنوات جديدة لتنمية التبادل التجاري.

وخلال كلمته في افتتاح المكتب التمثيلي الجديد أشاد فخامة بريثفيراجسينغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس بالتعاون مع غرف دبي لتأسيس المكتب معتبرًا المكتب خطوة متقدمة نحو علاقات اقتصادية أكثر قوة ورسوخًا في المستقبل القريب متطلعًا إلى تطوير العلاقات مع دولة الإمارات ودبي في مختلف المجالات.

وبدوره قال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن تأسيس مكتب تمثيلي لموريشيوس في مقر الغرفة يدعم العلاقات الثنائية بين الجانبين ويعزز جهود غرف دبي في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في الدولة إلى الأسواق العالمية معتبرًا ان المكتب سيلعب دورًا مهمًا في تعريف الشركات الإماراتية بفرص الاستثمار بموريشيوس وتعريف الشركات في موريشيوس بفرص الاستثمار في دبي.

ولفت رئيس مجلس إدارة غرف دبي إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع موريشيوس خلال السنوات الثلاث الماضية /2018-2020/ بلغت نحو 1.1 مليار درهم مشيرًا إلى وجود إمكانات للارتقاء بالتبادل التجاري وتعزيزه إلى مستويات أفضل ومتوقعًا أن يساهم المكتب الجديد في تعزيز صادرات وإعادة صادرات دبي إلى أسواق موريشيوس والقارة الأفريقية.

وأشار الغرير إلى إلتزام غرف دبي بتوفير كل التسهيلات والدعم لتعزيز التجارة المشتركة ودعم مجتمعات الأعمال في كل من دبي وموريشيوس معتبرًا أن الجهود منصبة على الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي وترسيخ مكانة الإمارة كبوابة للاستثمارات العالمية.

وشهد افتتاح المكتب معالي رينجانادين باداياشي وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في موريشيوس بجانب عدد من مدراء الإدارات في غرفة تجارة دبي وعدد من أعضاء الوفد من موريشيوس من كبار المسؤولين الحكوميين.