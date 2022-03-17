ليلى علوي وروجينا ونسرين طافش وفواخرجي على شاشة روتانا دراما

على شاشة روتانا دراما تتنافس في رمضان المقبل 5 من أهم نجمات العالم العربي بخمسة من أقوى وأفضل مسلسلات رمضان.

الفنانه الكويتيه حياة الفهد تدخل المنافسه بمسلسل “سنوات الجريش” الذي يحكي عن أحداث واقعية وقصص مأساوية حدثت بالفعل في دول الخليج العربي خلال فترة الحرب في 1940 التي كانت موجودة في الخليج بين دولة الإمارات العربية المتحده ودولة أوروبية أثناء حرب العالمية الثانية وما نتج عن هذه الحروب من موت شهداء من الشباب وانتظار اهالى الشهداء عودة ابنهم دون جدوى حتي بعد انتهاء الحرب وسلام قادة البلاد، يشارك حياة الفهد في بطولة المسلسل، أحمد الجسمي، هند البلوشي، فاطمة الصفي.

و بمسلسل “مع وقف التنفيذ” تخوض الفنانة السورية سلاف فواخرجي السباق الرمضاني، ويتناول العمل عودة أهل حارة العطارين إلى منازلهم بعد فترات طويلة من الحروب والمناوشات، حيث تمت الموافقة رسميًا على أمان الحارة من جديد، ومع مرور الحلقات نرى شخصيات معقدة ومختلفة عن يوم رحيلهم من الحارة قبل بداية الحرب، وتبدأ دخول الشخصيات في حروب نفسية وعاطفية لإختلاف الأهداف والطموحات، ويشارك فى بطولة المسلسل مع سلاف، عباس النوري، غسان مسعود، فادي صبيح، يامن الحجلي.

أما الفنانة نسرين طافش فتشارك في المنافسة الرمضانية بمسلسل "جوقة عزيزة" وتدور أحداث المسلسل في فترة تاريخية دقيقة لبلاد الشام وقت الاحتلال الفرنسي نجد بطلتنا "عزيزة "صاحبة الصوت الجميل والذكاء والكاريزما الخاصة تتربى في ملجأ وتساعدها صديقة والدتها المتوفية على الحصول على مطعمها، التي كان أول خطواتها لتأسيس فرقتها الخاصة التي تعمل بها كمونولوجست في خضم الأحداث نفهم أكثر قصة كل فرد في الفرقة وكيف يقوم كل منهم بدوره الوطني في التصدي للإحتلال، وتتقاسم نسرين طافش بطولة العمل مع سلوم حداد، أيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، عدنان أبو الشامات.

وتنافس الفنانه روجينا بمسلسل "انحراف" الذي تدور أحداثه في عالم وسائل التواصل الأجتماعي الملئ بالكذب والزيف وبمحاكاته تصنع "حور" التي تجسد شخصيتها روجينا عالمها

المزيف الخاص وشهرتها المزيفة على مواقع التواصل، إيمانًا منها بأن الشهرة سلاح وسلطة في هذا الزمن تستطيع منها تحقيق العدالة الخاصه بهاكطبيبة نفسية ذكية جدًا، تركز “حور” على حالاتها المعقدة والصعبة وتفك شفرات المشكلة حتى تجد السبب والجناة وراء ذلك وتقتلهم، ومع مرور الوقت يقع في حبها وكيل النيابة شريف ويكتشف بعد سنوات أن أم أولاده استطاعت أن تخفي سر قتلها المتسلسل سنوات دون ظهور دليل واحد، يشارك روجينا في بطولة العمل سيد رجب، جمال سليمان، أحمد صفوت سميحة أيوب، نضال الشافعي، نجلاء بدر.

وتخوض الفنانة ليلى علوى المنافسة الرمضانيه على شاشة روتانا دراما بمسلسل "دنيا تانية" فبعد صدمة شديدة عانت منها “دنيا سالم “التي تجسد شخصيتها ليلي علوي حين فقدت أبنها غرقًا في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة، تتجه لخلع زوجها الفاسد بدر الذي اتهمها بالإهمال وتحتار بعدها في الحب بين” صفوت” و“سعيد” في إطار كوميدي، ويمروا بتحديات سويًا ضد رؤساء المدرسة و“بدر” زوجها، يشارك ليلى علوي فى بطولة المسلسل مجدي كامل، مي سليم، أشرف زكي.